Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 10.28 27 ottobre 2018 - 10:28

Un tamponamento ha coinvolto otto automobili ieri sera sull'autostrada A1 nei pressi dell'uscita di Schönbühl, pochi chilometri a nord di Berna.

L'incidente, che non ha provocato feriti, ha generato grossi disagi al traffico, riferisce stamani la polizia cantonale bernese in una nota. Gli automobilisti all'origine dell'incidente non hanno reagito in tempo alle condizioni del traffico: le vetture in direzione di Zurigo, verso le 19.00, erano infatti incolonnate e quasi ferme.

Il tamponamento è avvenuto sulla seconda corsia di sorpasso. Tra i 19 occupanti dei veicoli coinvolti nell'incidente, nessuno ha lamentato lesioni di alcun tipo. Per due ore, durante i rilevamenti di polizia e lo sgombero delle auto danneggiate, la corsia è stata chiusa al traffico, ciò che ha generato "code chilometriche", si legge nel comunicato.

