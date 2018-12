BE/SO/AG: Migros rinuncia a vendita fuochi d'artificio

Nelle filiali Migros dei cantoni di Berna, Soletta e Argovia non saranno più acquistabili.

Migros Aaare, la cooperativa del gigante arancione che opera nei cantoni di Berna, Soletta e Argovia, non venderà più fuochi d'artificio. Lo ha deciso la direzione, che fa valere ragioni economiche e ambientali. L'iniziativa sembra destinata a rimanere isolata.

Lo scritto con la decisione di Migros Aare, di cui l'agenzia Keystone-ATS ha ottenuto una copia, è stato citato oggi dalla Berner Zeitung. Da un lato, la cooperativa tiene conto del previsto aumento nei prossimi anni delle estati calde e secche. "Riteniamo che i divieti di accensione di fuochi artificiali saranno più frequenti", spiega la portavoce Andrea Bauer. Ma alla base della decisione vi sono altre ragioni economiche: la vendita di materiale pirotecnico richiede un investimento particolare sia per il personale che per container speciali.

Il fattore ambientale comunque non è estraneo alla nuova strategia. La settimana scorsa i media tedeschi hanno indicato, facendo riferimento ai dati pubblicati dall'agenzia federale dell'ambiente, che a capodanno l'inquinamento atmosferico da polveri sottili in molte località - soprattutto nelle grandi città - raggiunge livelli record, mai misurati in altri giorni dell'anno.

