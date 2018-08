Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 21.19 30 agosto 2018 - 21:19

"Ha avuto 22 anni per raccontare la sua verità. Le vittime chiedono di essere lasciate tranquille".

Rispondono così, attraverso il loro avvocato, alcune delle vittime di Marc Dutroux, il 'mostro di Marcinelle', che in una lettera dal carcere si è detto "disponibile" a parlare con i familiari e i superstiti. Lo riferisce la stampa belga.

Tra il 1995 ed il 1996 sequestrò, violentò e seviziò sei tra bambine e adolescenti, provocando la morte di stenti di quattro di queste. In carcere da 22 anni, è stato condannato nel 2004 all'ergastolo. Secondo i parenti delle vittime, la missiva rientra nel tentativo di Dutroux di arrivare ad ottenere la libertà condizionale.

"Non voglio entrare nel gioco dell'avvocato di Dutroux. Non voglio parlargli e non gli parlerò", ha detto Jean-Denis Lejeune, padre di Julie, uccisa dal pedofilo, ai microfoni di Rtl.

