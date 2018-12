Belgio: Global Compact spacca governo, tre ministri verso addio

Il governo belga sull'orlo della crisi per il Global Compact. Il primo ministro Charles Michel è deciso a sostenere l'accordo dell'Onu sull'immigrazione malgrado l'opposizione dell'Nuova Alleanza Fiamminga (Nva), che si prepara a lasciare l'esecutivo.

Gli incontri andati in scena nella tarda serata di ieri non hanno prodotto risultati.

"Ho constatato che la Nva ha lasciato il governo", ha detto il premier, come ha riferito l'agenzia Belga. "Prendo nota della chiarezza della loro posizione e ringrazio", ha aggiunto, manifestando l'intenzione di proseguire il cammino con un esecutivo di minoranza. Nella giornata odierna, il primo ministro dovrebbe recarsi da Re Filippo per comunicare l'uscita di tre ministri di Nva dal governo. In Belgio, le prossime elezioni sono in programma a maggio.

