Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 17.02 16 agosto 2018 - 17:02

Rapinatori hanno fatto irruzione nel vescovato di Liegi, nella notte tra il 14 ed il 15 agosto, aggredendo e derubando il vescovo Jean-Pierre Delville ed il suo figlioccio.

Prima di allontanarsi con un bottino di almeno 20mila euro in contanti, i malviventi hanno chiuso i due in un bagno. Lo riportano gli online dei quotidiani belgi.

Secondo quanto ricostruito, i rapinatori, che avevano il volto coperto, hanno detto di aver bisogno di soldi per curare la figlioletta di cinque anni di uno di loro. I malviventi parlavano tedesco ed una seconda lingua, che le vittime non sono state in grado di identificare.

