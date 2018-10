Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2018 16.11 13 ottobre 2018 - 16:11

Malika el-Aroud, soprannominata la "vedova nera del jihad" - ex moglie di uno dei due kamikaze che uccisero in Afghanistan il comandante Massoud - e Kamal Affetat, portavoce di Sharia4Belgium, un network attivo nella predicazione dell'odio, saranno espulsi dal Belgio.

Lo riportano i giornali del gruppo Sudpresse, Het Laatste Nieuws e De Morgen.

L'allontanamento è stato deciso dal segretario all'Asilo e Migrazione Theo Francken (N-va), in base ad una legge del 2017, che facilita il rimpatrio di "persone il cui comprovato comportamento pericoloso rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale". Malika el-Aroud, in particolare, era molto attiva col secondo marito Moez Garsallaoui (ucciso da un drone in un teatro di crisi) nel reclutamento di fighter europei da inviare a combattere tra le fila di al Qaeda in Afghanistan.

È probabile che i due, in carcere con condanne per terrorismo, presentino ricorso. Il Consiglio dei contenziosi degli stranieri ha già sospeso diverse espulsioni in Marocco, per rischio di tortura.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano