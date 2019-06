Il gestore patrimoniale zurighese Bellevue intende cedere la sua banca. È quanto riporta il portale di informazione finanziaria Finews, sulla base di diverse fonti.

Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe la società lussemburghese KBL, diretta da Jürg Zeltner, già responsabile dell'unità di gestione patrimoniale di UBS.

KBL avrebbe già effettuato una "due diligence" dettagliata e presentato un'offerta per Bank am Bellevue. Il gruppo zurighese in un comunicato afferma dal canto suo che sta studiando "diverse opzioni", ma non conferma di aver ricevuto un'offerta da KBL.

"I risultati finora raggiunti non corrispondono alle aspettative e alle ambizioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione del gruppo", si legge nella nota in riferimento al riorientamento delle attività annunciato a fine febbraio sulla scia dei risultati annuali.

Nel 2018, il Gruppo Bellevue ha registrato un calo del 7% dell'utile netto. A seguito delle turbolenze sui mercati finanziari, i fondi in gestione hanno conosciuto un deflusso di 49 milioni di franchi, a fronte di una raccolta di 1,3 miliardi nel 2017. Malgrado i risparmi sulla spesa per il personale Bank am Bellevue ha chiuso l'anno con un deficit operativo di 8,2 milioni, a causa in particolare dell'erosione dei ricavi da attività di negoziazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line