Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 16.35 31 luglio 2018 - 16:35

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo ex collaboratore e bodyguard Alexandre Benalla (foto d'archivio)

Il capogruppo della Gauche démocrate Républicaine (Gdr) all'Assemblea Nazionale, André Chasaigne, presentando la mozione di censura (sfiducia) contro il governo sul caso Benalla, ha denunciato uno "scandalo di Stato".

Non "uno scandalo d'estate", dunque, come ha invece dichiarato il legale dell'ex bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi.

"Invece di sanzionare il suo collaboratore - ha tuonato Chassaigne - Macron l'ha protetto. La realtà è che questo scandalo ha svelato consiglieri occulti, privilegi, favoritismi. Ciò che alimenta la sfiducia dei francesi rispetto ai loro leader". Ma ha anche "offuscato l'immagine della Francia al livello internazionale".

