Bene vendite a Natale, si compra spesso all'ultimo

Anche quest'anno gli svizzeri, in occasione delle festività, non si fatti pregare per aprire il portamonete. A favorire le vendite ci ha pensato anche il calendario.

In particolare, gli ultimi giorni prima di Natale hanno fatto registrare gli acquisti maggiori secondo diversi dettaglianti contattati dall'agenzia awp.

Il portale online Digitec Galaxus del gruppo Migros ha registrato la settimana prima di Natale parecchie ordinazioni, ha affermato il portavoce Tobias Billeter. Tuttavia, sono stati numerosi anche gli acquisti dell'ultimo minuto. Già l'anno scorso, ha aggiunto, ci siamo accorti che gli svizzeri si occupano degli acquisti di Natale sempre più a ridosso delle festività.

Ad ogni modo è troppo presto per fornire delle cifre. Si sa solo che le vendite sono andate bene. Molto amati rimangono giocattoli classici come Lego e Playmobil. Piacciono però anche gadget elettronici, come Smartphone, Smartwatch e i tablet della Apple, ma anche la consolle Nintendo Switch.

