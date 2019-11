Vin brulé, pane all'aglio e soprattutto le famose trecce di cipolle: decine di migliaia di persone hanno oggi pacificamente invaso Berna per il tradizionale "Zibelemärit", il ben noto mercato delle cipolle che si svolge il quarto lunedì di novembre.

Le vie del centro si sono animate già a partire dalle 04.00. In totale sono state vendute 51 tonnellate di cipolle, spesso presentate in modo artistico. Le centinaia di bancarelle, come ogni anno, hanno però proposto anche altri ortaggi, nonché prodotti artigianali come vestiti e dolciumi.

Per scaldarsi dal freddo pungente molti hanno fatto ricorso al vin brulé: bevanda che permette anche a chi ha il naso fine di dimenticare l'odore delle cipolle che aleggia un po' dappertutto.

Per prendere parte all'evento, sempre molto sentito, sono arrivati fin dal primissimo mattino visitatori da tutta la Svizzera. Ma c'è anche chi ha approfittato della festa per stare in piedi tutta la notte, proponendosi di tornare a casa a mattina inoltrata.

Per proteggere la folla da un eventuale attentato la polizia provveduto anche quest'anno a disporre dei blocchi di cemento nelle vie di accesso al centro. La presenza di numerosi agenti è inoltre visibile sin dalle prime ore del mattino. La polizia ha annunciato in serata che tutto si è svolto pacificamente.

