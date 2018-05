Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 maggio 2018 - 16:12

Si sono tenuti oggi a Berna, nella cattedrale, i funerali dell'ex sindaco e consigliere nazionale Alexander Tschäppät, morto di recente all'età di 66 anni.

Circa 1500 persone hanno partecipato alla funzione, tra di esse anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

A porgere l'ultimo saluto al socialista - un uomo carismatico, vicino al popolo, ma che poteva anche dividere - numerosi rappresentanti della politica nazionale, cantonale e comunale, nonché molte personalità del mondo dell'economia e della cultura, tra cui l'imprenditore Thomas Binggeli, il CEO di Globetrotter André Lüthi, l'organizzatore del Gurtenfestival Carlo Bommes e i musicisti Kuno Lauener ed Endo Anaconda.

Nato a Berna il 16 aprile del 1952, originario di Bözingen presso Bienne (BE), avvocato di professione, Tschäppät è stato dapprima membro del legislativo della Città di Berna dal 1980 al 1991. Nel 1991 è stato eletto una prima volta in Consiglio nazionale per il Partito socialista, dove è rimasto fino al 2003.

Dal gennaio 2001 è entrato a far parte dell'esecutivo della città federale, divenendone sindaco nel 2005, una carica quasi di famiglia visto che anche il padre Reynold era stato alla testa dell'esecutivo dal 1966 al 1979.

Tschäppät ha poi lasciato la carica di sindaco alla fine del 2016, decidendo di concentrarsi sul suo mandato in Consiglio nazionale, dove era stato eletto una seconda volta nel 2013.

Tschäppät è stato anche un appassionato dello sport. Grazie al suo intervento Berna è riuscita ad ospitare le partite dei campionati europei di calcio nel 2008 nel nuovo Stade de Suisse nonché un arrivo del Tour de France nel 2016.

