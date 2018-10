Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le macchine di Formula-E, che in aprile avevano ricevuto la benedizione papale, saranno molto probabilmente in lizza a Berna nel giugno prossimo

Berna vuole mostrarsi al grande pubblico "quale città moderna e attrattiva nel cuore dell'Europa": per questo il governo cittadino ha autorizzato lo svolgimento del gran premio di Formula-E (Swiss E-Prix) il prossimo 22 giugno.

L'autorizzazione è però legata al rispetto di determinati criteri, ha spiegato l'esecutivo in un comunicato odierno. La città non fornirà contributi finanziari e gli organizzatori dovranno quindi accollarsi tutte le spese. La gara avrà luogo solamente in caso di approvazione da parte della Federazione internazionale dell'automobile (FIA).

Il Gran premio è considerato un'opportunità per la città e "allo stesso tempo un modo per sostenere la mobilità elettrica ed ecologica". Viste le lamentele espresse dai cittadini per la gara svoltasi quest'anno a Zurigo, Berna organizzerà un evento "il più possibile sostenibile": gli organizzatori dovranno garantire fra le altre cose l'accesso a tutti i quartieri.

A fine settembre il Municipio di Lugano - altra città inizialmente in lista per lo Swiss E-Prix - ha rinunciato ad organizzare l'evento, in particolare a causa del maggiore interesse dimostrato dagli organizzatori per Berna. Lugano resta comunque disponibile a valutare candidature future.

