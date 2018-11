Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 12.23 26 novembre 2018 - 12:23

Giornata all'insegna della tradizione oggi a Berna, dove si è tenuto lo "Zibelemärit", il tradizionale mercato delle cipolle che si svolge il quarto lunedì di novembre.

Sono state messe in vendita 48 tonnellate di cipolle, un quantitativo inferiore alle 57 tonnellate dell'anno scorso e soprattutto alle 60 - record - del 2014. Le centinaia di bancarelle proponevano però anche altri ortaggi e verdure, nonché prodotti artigianali come vestiti e dolciumi. Per scaldarsi dal freddo pungente molti hanno ricorso al vin brulé.

Per prendere parte all'evento, sempre molto sentito, sono arrivati fin dal primissimo mattino visitatori da tutta la Svizzera. Ma c'è anche chi ha approfittato della festa per stare in piedi tutta la notte e tornare a casa a mattina inoltrata.

Le origini dello "Zibelemärit" - in dialetto locale: in tedesco standard sarebbe Zwiebelmarkt - non sono chiare. Secondo quella che viene considerata una leggenda, ma vi sono anche altre ipotesi, il mercato ebbe inizio quando Berna accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre: la città intendeva in questo modo ringraziarli dell'aiuto fornito in occasione di un grande incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano.

