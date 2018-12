Berna: Juventus atterra a Belp, in 600 attendono Ronaldo e altri

Cristiano Ronaldo e gli altri giocatori della Juventus sono a Berna: l'aereo con la squadra di calcio italiana è atterrato nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Belp.

Ad attendere il gruppo vi erano circa 600 tifosi, riferisce un reporter sul posto dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. Non si sono però potuti avvicinare molto ai campioni: un pullman ha infatti prelevato giocatori e staff direttamente sulla pista per condurli in città.

La squadra è arrivata allo Stade de Suisse poco dopo le 17.30: gli atleti hanno passeggiato sul manto erboso sintetico, ma non hanno fatto alcun allenamento. Non è noto, a livello ufficiale, quale sia l'albergo in cui alloggia la squadra.

Domani la Juventus scenderà in campo per affrontare i padroni di casa dello Young Boys per un incontro di Champions League. Tutti i biglietti sono già stati venduti durante la prevendita di settembre.

Ronaldo - calciatore con cui la Juventus spera di conquistare l'ex Coppa dei campioni, trofeo che la squadra torinese non vede da oltre 20 anni - ha già giocato diverse volte in Svizzera, l'ultima delle quali in marzo in un'amichevole a Zurigo, Portogallo-Egitto.

