Ancora qualche giorno d'attesa e poi torneranno le fontane in Piazza federale.

Con un ritardo di oltre due mesi a causa del coronavirus, lunedì torneranno in funzione le 26 fontane in Piazza federale a Berna. I giochi d'acqua resteranno accesi fino alla fine di ottobre.

Solitamente, la rimessa in esercizio delle fontane dopo l'inverno è in agenda al termine di marzo. Tuttavia, ricordano in una nota odierna le autorità della capitale, l'epidemia ha provocato un ritardo sulla tabella di marcia.

In effetti, per evitare folla nei paraggi e favorire il rispetto delle distanze sociali, la città si era astenuta momentaneamente dal ripristinare l'impianto idrico. Le 26 fontane, che rappresentano i Cantoni, sono attive dal 2004 e sono uno dei simboli dell'estate bernese.

