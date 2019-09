Diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi a Berna, sulla Piazza federale, contro il nuovo standard di comunicazione mobile 5G, considerato pericoloso per la salute della popolazione, sottoposta secondo i dimostranti a "irradiazione forzata".

La manifestazione è stata indetta dalla nuova organizzazione ambientalista e dei consumatori Frequencia, che si occupa dei rischi della digitalizzazione e delle tecnologie di comunicazione mobile.

Diversi oratori si sono alternati al microfono per denunciare i rischi per la salute, per l'ambiente, per la democrazia e per la sicurezza associati alla tecnologia 5G. In particolare, hanno chiesto una moratoria nazionale e la creazione di zone bianche, prive di onde.

Le autorità e il settore delle telecomunicazioni sono stati fortemente criticati. Sono accusati di "mettere gli interessi economici al primo posto" e di "mentire al pubblico", indica Frequencia.

