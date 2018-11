Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2018 16.09 12 novembre 2018 - 16:09

Su questa strada della città di Berna saranno istallati i box per le vetture elettriche.

L'autorizzazione concessa dal Municipio a maggioranza rossoverde di Berna per lo svolgimento nella città federale del gran premio di Formula-E (Swiss E-Prix) il prossimo giugno non piace a tutti nelle file socialecologiste.

Il consigliere comunale Luzius Theiler (Partito verde alternativo, GaP) ha presentato un ricorso amministrativo e per violazione del diritto di voto. Il prefetto (rappresentante regionale del governo cantonale) deve richiamare l'esecutivo cittadino e revocare l'autorizzazione per la corsa di auto elettriche, esige Theiler. Egli contesta pure l'asserzione del Municipio secondo cui alla Città essa non costerà niente. Il consigliere comunale esige che l'esecutivo sottoponga al parlamento cittadino un credito d'impegno soggetto a referendum facoltativo.

La corsa è in programma il 22 giugno 2019 nel quartiere sovrastante il Parco degli orsi, di fronte alla città vecchia. Contro di essa hanno già lanciato una petizione altre due formazioni verdi alternative, il Grünes Bündnis (GB) e la Junge Alternative (JA!), che vogliono consegnare le firme mercoledì. Il giorno seguente il Consiglio comunale discuterà due atti parlamentari urgenti sulla questione. Nelle risposte fornite oggi, il Municipio ribadisce il suo sostegno all'evento, affermando che è adatto ad illustrare temi come la sostenibilità, l'ambiente e la mobilità del futuro.

