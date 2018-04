Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 aprile 2018 18.46 04 aprile 2018 - 18:46

Accoglienza provvisoria rivista per eritrei

Centinaia di eritrei con lo status di persone ammesse provvisoriamente in Svizzera hanno ricevuto in questi giorni posta dalla Confederazione. Il contenuto in sintesi: tale status sarà riesaminato.

Concretamente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta esaminando i dossier di 3200 dei circa 9400 eritrei ammessi provvisoriamente, ha indicato all'ats un suo portavoce, Martin Reichlin, confermando informazioni della trasmissione "Rundschau" della tv della Svizzera tedesca SRF in onda questa sera.

Nella lettera agli interessati viene indicato che la Segreteria intende revocare l'ammissione provvisoria e "ordinare l'esecuzione dell'espulsione". Alle persone colpite dal provvedimento viene segnalato che hanno la possibilità di presentare ricorso e che ogni caso verrà valutato individualmente.

Il giro di vite della SEM fa seguito a una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) pubblicata a fine agosto 2017, in cui si rilevava che i profughi eritrei respinti dalla Svizzera e costretti a tornare nel proprio Paese non corrono il rischio di subire trattamenti disumani, specialmente se hanno adempiuto agli obblighi militari.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.