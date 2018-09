Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2018 9.35 04 settembre 2018 - 09:35

Il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker ha rimproverato la Svizzera per aver dovuto incontrare troppi presidenti della Confederazione: lo ha detto Alain Berset, numero uno del Consiglio federale in carica.

Interpellato stamane dalla radio romanda RTS riguardo al fatto che, contrariamente ai predecessori, non ha ancora avuto abboccamenti con il capo dell'esecutivo Ue durante il suo anno di presidenza, Berset ha tagliato corto: "fra le parti è il tempo dei negoziati, cosa volete che un presidente vada a mettere un granellino di sale nel momento delle trattative, occorre lasciare che i negoziati proseguano e poi vedere se c'è un interesse e che cosa si può far avanzare attraverso un incontro".

Il presidente della Confederazione non sembra quindi essere sulle tracce di Juncker. "Non ho mai avuto bisogno di correre a Bruxelles per incontrarlo e per dire 'vedremo quello che si può fare', senza sapere quello che si può fare, per poi constatare che non siamo riusciti ad avanzare", ha affermato.

"Fra l'altro ce lo ha rimproverato. Ha detto: 'non ho mai visto tanti presidenti quanto quelli svizzeri e non siamo ancora molto avanzati nel dossier'", ha proseguito Berset.

"Ci saranno delle possibilità di vederci quest'autunno, vi saranno dei momenti in cui saremo nello stesso posto allo stesso momento", ha assicurato il socialista 46enne. Per esempio all'assemblea generale dell'Onu a New York. "Ma deve essere una cosa utile: non si tratta solo di scattare una foto", conclude il capo del Dipartimento federale dell'interno.

