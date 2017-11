Evodia Everister (al centro) ha 17 anni e frequenta la scuola secondaria di Nyakatanga, a 12 chilometri da casa sua. Prima di avere una bici, doveva partire alle quattro del mattino e camminare per tre ore. Veniva spesso punita perché arrivava a scuola in ritardo.

Nel villaggio di Nshamba, la maggior parte della popolazione non ha accesso all'acqua potabile in casa. A distribuirla in bicicletta ci pensa Ernest Mwijage. Alla sorgente situata sotto il paese, riempie cinque contenitori con 100 litri di acqua. Un viaggio che compie 15 volte al giorno per sfamare la sua famiglia. Per ogni consegna riceve un dollaro americano.

Grazie a un sofisticato sistema di impilaggio, è possibile stivare fino a 400 biciclette in un container, che sarà poi trasportato in camion fino a Rotterdam e da lì spedito via mare in Tanzania.

Paolo Richter, fondatore e direttore dell'azienda sociale Drahtesel e del progetto Velafrica. Le biciclette vengono raccolte in un magazzino, per poi essere spedite via mare in Tanzania, Ghana, Gambia, Madagascar, Eritrea, Burkina Faso e Costa d'Avorio.

Album fotografico "Velafrica"

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2017 11.00 25 novembre 2017 - 11:00

Ogni anno, più di 22'000 biciclette di seconda mano lasciano la Svizzera dirette in Africa. Un'associazione elvetica si occupa di raccoglierle, ripararle e spedirle via mare, regalando così alle due ruote una nuova vita nei paesi del sud.

Paolo Richter, 51 anni, si interessa fin da giovane alla meccanica delle biciclette. Nel 1993, in un contesto di crisi economica, apre così a Berna l'atelier di riciclaggio Drahtesel (oggi azienda sociale) con un doppio obiettivo: dare nuova vita alle biciclette e un'opportunità di lavoro ai disoccupati. Poco a poco, il magazzino comincia però a riempirsi. Un soggiorno in Ghana fa germogliare una nuova idea nella mente di Richter: spedire le biciclette in Africa, permettendo così alle popolazioni di diversi paesi di muoversi più liberamente. Lo stesso anno parte il primo carico per il Ghana: il progetto VelafricaLink esterno è ufficialmente lanciato. Oggi Velafrica collabora con diverse istituzioni sociali che impiegano disoccupati, persone con problemi di salute e migranti.

In Tanzania, le biciclette provenienti dalla Svizzera sono particolarmente apprezzate dalla popolazione, perché considerate più robuste e meno care rispetto a quelle cinesi disponibili sul mercato locale. Malgrado la loro solidità, anche queste biciclette devono però essere riparate di tanto in tanto. Per questo motivo Velafrica si occupa anche di formare meccanici in Africa, costruire officine e garantire la fornitura di pezzi di ricambio e utensili di lavoro. Attività che creano anche nuovi impieghi e opportunità di formazione.



Velafrica lavora in Tanzania con l'associazione Vijana Bicycle Center (VBC)Link esterno, che impiega giovani malati di AIDS. Dal 2011, 37 ragazzi e ragazze hanno completato un apprendistato come meccanici di biciclette.



