Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 11.30 07 agosto 2018 - 11:30

Tre giornaliste sono state fermate in Bielorussia. L'accusa è di aver avuto accesso illecitamente alle notizie dell'agenzia di stampa statale Belta. Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni delle reporter e nelle sedi delle testate per le quali lavorano.

La polizia bielorussa ha fermato la direttrice di Tut.by, la più grande testata online bielorussa, Marina Zolotova, un'altra giornalista del sito, Anna Kaltygina, e la redattrice dell'agenzia Belapan, Tatiana Korovenkova.

La settimana scorsa, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha firmato degli emendamenti alle leggi sui media che irrigidiscono i controlli nel campo dell'informazione.

La direttrice dell'agenzia statale Belta, Irina Akulovich, ha giustificato i fermi delle colleghe. "Belta - ha dichiarato al giornale Nasha Niva - fornisce un servizio di abbonamento alle sue notizie. La gente paga per ricevere informazioni che non sono ancora pubblicate sul sito internet. Le persone di cui parlate non hanno pagato, ma hanno usato le password di altre persone per accedere a queste informazioni".

