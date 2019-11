Un uomo morto è stato trovato ieri sera dai pompieri di Bienne (BE) intervenuti per spegnere un incendio in un edificio del centro storico.

Un uomo morto è stato trovato ieri sera dai pompieri intervenuti per spegnere un incendio in un edificio del centro storico di Bienne (BE). Un altro inquilino leggermente ferito è stato portato all'ospedale e due persone sono state curate sul posto.

L'allarme è arrivato alla polizia poco dopo le 17.15. Quando le forze di intervento sono giunte sul posto, nella Ogergasse, dallo stabile si sprigionavano molto fumo e fiamme. I pompieri sono riusciti comunque a domare l'incendio abbastanza rapidamente, riferisce un comunicato odierno della polizia cantonale.

Nel corso delle operazioni i soccorritori hanno trovato un morto in un appartamento. La vittima è un 55enne del canton Berna. Il cadavere è stato portato all'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna per appurare le cause del decesso. Sono state avviate indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

La casa colpita dall'incendio non è più abitabile ed è stato trovato un alloggio temporaneo per i residenti.

