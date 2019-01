La polizia - qui in un'immagine di archivio - sta intervenendo a Bienne.

Nella città di Bienne (BE) è in corso un intervento di polizia. Un uomo armato si è chiuso in un immobile, secondo quanto comunicato questa mattina da una portavoce della polizia cantonale, che ha confermato informazioni pubblicate da "20 Minuten".

Una parte della Bözingenstrasse, a nord-est del centro, è stata chiusa. Al momento non sono disponibili maggiori informazioni.

