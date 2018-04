Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Bitcoin rivede quota 8'000 dollari, salendo del 2,3% fino a 8'159 dollari. Si tratta di un livello importante: sotto tale soglia i miner sono a rischio.

Se i prezzi del Bitcoin dovessero scendere di nuovo sotto gli 8'000 dollari per un periodo prolungato di tempo, si potrebbe aprire un'ondata di consolidamento fra i miner, spazzando via quelli non redditizi. Il mercato resterebbe così nelle mani di un numero limitato di attori, in grado di influenzarne l'andamento.

I 'miner' sono coloro che creano i Bitcoin risolvendo complicati calcoli necessari per validare le transazioni tramite potenti supercomputer che richiedono un enorme ammontare di corrente elettrica. Con i prezzi del Bitcoin sotto gli 8'000 dollari da settimane solo i miner che hanno accesso a elettricità a basso prezzo possono sopravvivere. Gli altri rischiano di essere costretti ad abbandonare il mercato vedendo tutti i guadagni andare in fumo.

