Uno scontro frontale avvenuto stamani poco a nord di Bivio, sulla strada del passo dello Julier (GR), ha causato il ferimento lieve dei due occupanti delle vetture.

L'incidente è avvenuto in località Stalveder dove, affrontando una curva a sinistra, una 32enne diretta a nord ha in parte invaso la corsia di contromano centrando un'automobile guidata da un 48enne che circolava correttamente, indica la polizia cantonale grigionese in una nota.

La donna è stata ricoverata all'ospedale di Savognin con un'ambulanza. L'uomo ha provveduto autonomamente a farsi curare. I danni alle vetture sono ingenti.

