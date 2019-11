Un 86enne ha perso la vita in un incendio scoppiato in un capanno ieri pomeriggio ad Aesch (BL)

Un 86enne ha perso la vita ieri pomeriggio in un incendio scoppiato in un capanno ad Aesch (BL).

Stando alla polizia di Basilea Campagna, l'allarme è stato dato poco dopo le 14.15. Quando sono giunti sul posto, i pompieri sono riusciti ad evitare che il fuoco si propagasse a un edificio adiacente, ma nulla hanno potuto per salvare l'86enne.

Mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare un altro incendio scoppiato in una casa plurifamiliare, sempre a Aesch. In questo caso nessuno è rimasto ferito.

Indagini sono state avviate per chiarire le circostanze dei due roghi e se vi sia un legame tra i due sinistri, precisa la polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line