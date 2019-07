Si è aperto oggi al Tribunale penale di Basilea Campagna il processo contro la dottoressa Erika Preisig.

La donna, che offre un servizio di assistenza al suicidio, è accusata di omicidio intenzionale per aver dato la morte a una donna in stato depressivo incapace di giudizio. La sentenza è attesa per il 9 luglio dopo quattro giornate di dibattimenti.

L'accompagnamento al suicidio nel mirino della Procura, che lo definisce "irregolare", era avvenuto nel giugno 2016. La donna di 67 anni, che viveva in una casa per anziani del cantone renano, si era rivolta alla fondazione Eternal Spirit della 61enne dottoressa, dopo che, tre anni prima, la più nota associazione Exit si era rifiutata di aiutarla a togliersi la vita.

Secondo il pubblico ministero la donna, che rifiutava tutti i suggerimenti terapeutici e ripeteva il suo desiderio di morire, soffriva di uno stato depressivo recidivo e di disturbi somatici, malattie "puramente psichiche" e non mortali. Inoltre non era capace di discernimento.

Erika Preisig l'ha accompagnata al suicidio nel locale ad hoc di Eternal Spirit a Liestal senza richiedere prima una perizia psichiatrica indipendente, afferma l'atto d'accusa, ma redigendo lei stessa in qualità di medico un rapporto destinato alla fondazione da lei presieduta. Inoltre, aveva ordinato soltanto "un breve referto a un medico di famiglia che conosceva". Ha così coscientemente deciso, su una base insufficiente, che la donna era in grado di intendere e di volere.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano