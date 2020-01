Incidente mortale della circolazione stamane nei pressi di Liesberg (BL): un camionista 45enne è deceduto dopo che la cabina del suo autocarro si è scontrata frontalmente con lo sportello di un altro camion, apertosi improvvisamente, mentre viaggiava in senso opposto.

Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale di Basilea Campagna. L'incidente si è verificato poco dopo le 7.00. L'uomo è morto sul luogo dell'incidente per le gravi ferite riportate. Il conducente di 33 anni dell'altro camion è invece rimasto illeso.

Per consentire i lavori di sgombero e i rilevamenti del caso la strada cantonale è rimasta chiusa alla circolazione per diverse ore. Un'inchiesta è stata aperta dal Ministero pubblico per stabilire le cause esatte dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line