L'azienda chimica di Pratteln (BL) Rohner AG ha depositato i bilanci. Il motivo è legato all'inquinamento della falda freatica provocato dalla società.

Lo scorso marzo si parlava ancora di "eccellenti prospettive" per l'anno in corso. Poi però sono aumentate le pressioni politiche per una chiusura.

La situazione ha finito col pesare in maniera eccessiva sui conti aziendali, fino al punto che è diventato impossibile pagare gli stipendi, si legge in una nota odierna.

Secondo dati presenti sul sito dell'impresa, i dipendenti sono circa 200. Sul comunicato non si parla della loro sorte.

L'azienda era finita sui giornali per inquinamento della falda freatica. La società aveva individuato il problema lo scorso 12 febbraio e aveva successivamente riparato l'impianto, ma non aveva informato le autorità.

L'inquinamento è stato rilevato dalle misurazioni di routine effettuate dal Cantone soltanto il 25 febbraio. La popolazione non è comunque mai stata in pericolo.

