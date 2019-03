Un interruzione ha colpito nel tardo pomeriggio, nell'ora di punta per il rientro dei pendolari, la stazione di Zurigo e diversi quartieri vicini. Il blackout non ha interessato il traffico ferroviario, precisano le FFS.

Senza corrente sono rimaste la stazione centrale e le aree limitrofe, la zona della Langstrasse e altri due quartieri. Le cause del blackout non sono ancora chiarite, ha indicato un portavoce dell'azienda elettrica cittadina EWZ. Nella stazione centrale, con i suoi ampi spazi sotterranei, sono state accese le luci d'emergenza, precisano le FFS in un tweet.

