Lo zurighese Bligg è stato designato miglior cantante agli Swiss Music Awards (SMA), attribuiti ieri sera al Centro culturale e congressuale di Lucerna (KKL), mentre Lo & Leduc sono stati incoronati Miglior Gruppo.

Nominato in tre categorie, Bligg ha vinto i premi "Best Male Act" e "Best Album" per "KombiNation". Il duo bernese Lo & Leduc era stato nominato anche per la categoria "Best hit", attribuita però ad "Adiós" di Loco Escrito

Steffe the Chef ha vinto il premio di miglior cantante femminile, battendo Beatrice Egli e Sophie Hunger. Il premio "Artist award" è stato assegnato al gruppo zurighese Black Sea Dahu e il "Best breaking act" a Härz.

Immaginate Dragons ha ricevuto il trofeo per il miglior gruppo internazionale, il premio "Best breaking act international" è stato assegnato a Camila Cabello e il "Best solo act international" a Eminem.

