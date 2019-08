Decolli bloccati per oltre un'ora stamani all'aeroporto di Zurigo a seguito di un violento temporale: nessun aereo ha potuto infatti partire a causa del pericolo di fulmini.

Dalle 6:57 alle 8:12 gli apparecchi sono rimasti fermi a terra, ha spiegato Sonja Zöchling, responsabile della comunicazione dello scalo, all'agenzia di stampa Keystone-ATS. In quel momento il temporale si trovava esattamente sopra l'aeroporto. Per motivi di sicurezza, non è stato consentito al personale di rimanere all'esterno degli apparecchi durante il temporale e prepararli al decollo. I fulmini non costituiscono un pericolo per i velivoli, per questo gli atterraggi si sono svolti normalmente, ha spiegato Zöchling.

Circa 40 aerei sono rimasti bloccati a terra. I passeggeri hanno dovuto in alcuni casi attendere nell'apparecchio. Il ritardo accumulato avrà un impatto notevole sul funzionamento dello scalo. "Lo sentiremo tutto il giorno", ha detto Zöchling.

