Per l'UDC è meglio andare incontro a una sconfitta nelle elezioni federali piuttosto che adeguarsi alla moda del momento: lo afferma l'ex consigliere federale Christoph Blocher.

"Non abbiamo nulla contro il tema della protezione del clima", afferma il 78enne in un'intervista pubblicata dall'Aaraguer Zeitung e dalle testate consorelle. "Siamo però contrari a misure insensate, inutili, fatali e dispendiose, contemplative di orrende imposte, tasse e balzelli".

"Un'eventuale perdita di consenso elettorale non deve portarci a propugnare qualcosa di sbagliato", sostiene l'ex vicepresidente dell'UDC. "Churchill diceva che chi subisce una sconfitta lottando per qualcosa di giusto si rialza, mentre chi si uniforma e cede ha perso per sempre".

