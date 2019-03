BLS Cargo rileva la totalità delle azioni del fornitore belga di servizi di trasporto merci Crossrail. Lo ha comunicato oggi BLS Cargo, precisando che l'acquisizione rafforza la sua posizione sul corridoio nord-sud e l'accesso ai porti belgi.

Sul prezzo della transazione vi è l'obbligo di riservatezza, indica la nota, aggiungendo che l'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza.

Finora Crossrail apparteneva al fornitore internazionale di servizi logistici Rhenus e operava in Belgio e in Germania come impresa di trasporto ferroviario.

BLS Cargo, secondo quanto indica nel comunicato, genera circa un terzo del suo fatturato con trasporti che iniziano o terminano in Belgio. BLS Cargo lavora ormai da due anni in stretta collaborazione con Crossrail soprattutto sulla riva destra del Reno attraverso la Germania. Contemporaneamente Crossrail gestisce trasporti per conto di BLS Cargo in Germania e in Belgio.

