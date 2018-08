Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 11.36 15 agosto 2018 - 11:36

La Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta ad agire per far fronte al rafforzamento del franco, seguito al crollo della lira turca che ha messo sotto pressione l'euro.

"Gli sviluppi degli ultimi giorni hanno dimostrato che i mercati valutari rimangono fragili", ha dichiarato oggi il vicepresidente della direzione della BNS Fritz Zurbrügg, in occasione della presentazione della nuova banconota da 200 franchi a Zurigo, in risposta a una domanda dei giornalisti.

"A volte questo può portare ad afflussi verso la Svizzera. La nostra politica monetaria, con il tasso d'interesse negativo e la disponibilità ad intervenire se necessario sui mercati valutari, tiene conto di questa fragilità", ha affermato Zurbrügg.

Come noto nel suo ultimo esame trimestrale della situazione economica e valutaria, avvenuto il 21 giugno, la BNS aveva affermato che il franco "ha tuttora una valutazione elevata". Allora il corso dell'euro era di 1,15 franchi e in luglio è salito fino a 1,17. È poi sceso, con un movimento che si è accelerato in seguito alla crisi in Turchia: lunedì è stata oltrepassata verso il basso la soglia di 1,13: per ritrovare questi livelli occorre risalire all'agosto 2017.

