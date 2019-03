La Banca nazionale svizzera (BNS) non ritocca tassi e previsioni di crescita.

La Banca nazionale svizzera (BNS) conferma su tutta la linea la sua politica monetaria espansiva, considera il valore del franco tuttora elevato e prevede una crescita dell'1,5% per l'anno in corso.

Questo in estrema sintesi il risultato odierno dell'esame della situazione monetaria, che viene effettuato quattro volte all'anno. Come previsto dagli analisti, la BNS non modifica i capisaldi della sua politica: l'istituto d'emissione mantiene fermo fra il -1,25% e il -0,25% il margine di fluttuazione del Libor a tre mesi, suo principale tasso di riferimento. Vengono anche confermati gli interessi negativi dello 0,75% sui conti giro presso la BNS.

Il franco si è leggermente deprezzato su base ponderata per il commercio estero, nota l'istituto. Ciononostante, nel complesso il franco ha tuttora una "valutazione elevata" e la situazione sul mercato dei cambi permane fragile.

Sul fronte della congiuntura, gli indicatori mostrano una dinamica moderatamente positiva. Dopo la stagnazione registrata nella seconda metà del 2018, la progressione del prodotto interno lordo dovrebbe quindi riprendere un certo slancio: per l'intero 2019 la BNS prevede una crescita di un punto e mezzo percentuale, una stima che ricalca l'analisi precedente risalente a metà dicembre.

Neuer Inhalt Horizontal Line