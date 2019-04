Le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS) sono tornate ad aumentare in marzo, salendo di 17 miliardi e attestandosi alla fine del mese a 756 miliardi di franchi, contro il dato di febbraio di 739 miliardi.

L'insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 744 a 762 miliardi di franchi, ha indicato oggi l'istituto sul suo sito internet. La progressione delle riserve di divise inverte la tendenza di febbraio (-4 miliardi), confermando invece il dato di gennaio (+13).

Dalle informazioni diffuse non si può capire se la BNS sia intervenuta sul mercato per indebolire il franco e, se lo ha fatto, in quale misura. Spesso la ragione principale degli scarti è infatti da identificare negli sviluppi dei corsi delle divise. A fine marzo l'euro era scambiato a 1,1169 franchi, contro l'1,1344 di un mese prima.

Per inquadrare il dato sulle riserve della BNS può anche essere utile tracciare un confronto con il prodotto interno lordo (Pil) dell'intero paese: nel 2017 questo si è attestato a 669 miliardi di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line