La Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe aver realizzato un utile di 9 miliardi di franchi nel secondo trimestre dell'anno: lo prevedono gli economisti di UBS.

A loro avviso il risultato positivo è da attribuire allo sviluppo favorevole del prezzo dell'oro e dei mercati finanziari. Per l'insieme del primo semestre l'utile della BNS si attesterebbe in tal modo a 40 miliardi di franchi, fanno sapere gli esperti di UBS in un comunicato odierno. La banca centrale ha beneficiato delle aspettative riguardo a un abbassamento dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) e della Banca centrale europea (Bce), cosa che ha fatto impennare i corsi delle azioni. UBS si aspetta che la Fed nel secondo semestre tagli il costo del denaro di 50 punti base, mentre per la Bce la previsione è di un calo di 20 punti base.

Gli specialisti mettono peraltro in guardia riguardo alle aspettative sul risultato annuale della BNS: una politica ancora più espansiva da parte delle grandi banche centrali potrebbe portare a un rafforzamento ancora maggiore del franco, cosa che metterebbe in pericolo gli utili conseguiti nel primo semestre dall'istituto guidato da Thomas Jordan.

