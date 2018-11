Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 17.37 08 novembre 2018 - 17:37

Il gruppo canadese Bombardier, che produce aerei e treni e da tre anni lotta per sopravvivere, ha annunciato oggi che taglierà 5000 posti di lavoro (il 7,2% della sua "massa sociale") entro 12-18 mesi in tutto il mondo per "razionalizzare" i suoi conti.

Il gruppo, che conta circa 69'500 dipendenti e siti di ingegneria e produzione in vari paesi del mondo tra cui la Svizzera, non ha per ora precisato come intenda procedere nella riduzione, ma secondo quanto riportano i media locali, la metà di questi tagli riguarderà gli stabilimenti di Bombardier nel Quebec.

Il provvedimento - ha comunicato Bombardier - consentirà "un risparmio annuo di circa 250 milioni di dollari americani quando la riduzione sarà pienamente realizzata, il che dovrebbe avvenire entro il 2021", ha detto l'azienda.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano