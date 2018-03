Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 18.10 12 marzo 2018 - 18:10

I pagamenti elettronici, le carte di credito e di debito e ora le criptovalute stanno prendendo sempre più piede, anche per piccoli importi, ma il contante non sta sparendo, anzi in molti paesi domina ancora e si sta espandendo negli ultimi 10 anni.

In uno studio la BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali, la "banca delle banche centrali' con sede a Basilea) analizza il fenomeno.

I consumatori continuano a scegliere il contante specie per i piccoli importi: nell'Eurozona in media il 79% delle operazioni presso i punti vendita avviene in contanti. Il contante comunque "costa", i costi sociali sono circa l'1% del PIL per l'area Euro, che rapportato al valore delle transazioni è un valore oneroso.

