Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 11.07 27 luglio 2018 - 11:07

Boom del lavoro interinale in Svizzera: nel secondo trimestre sono state prestate 10,5% ore in più che nello stesso periodo dell'anno scorso, informa l'associazione di categoria Swissstaffing. Per l'insieme del primo semestre la progressione è del 12,9%.

La crescita è dovuta al forte incremento dell'occupazione nell'industria, si legge in un comunicato odierno. La buona congiuntura internazionale e il franco più debole stimolano le esportazioni e, grazie all'incremento degli ordinativi, si creano nuovi posti di lavoro.

Secondo Swissstaffing l'obbligo di notifica dei posti vacanti minaccia di complicare la vita ai prestatori di personale. Poiché le imprese che operano nel settore del lavoro temporaneo sono permanentemente alla ricerca di candidati idonei da poter collocare tempestivamente, l'obbligo di notifica rappresenta più un ostacolo che un vantaggio. D'altro canto la normativa rappresenta anche un'opportunità: i prestatori di personale possono sostenere le loro imprese clienti nell'attuazione della direttiva.

I dati dell'organizzazione si basano su circa 200 agenzie, comprendenti colossi quali Adecco, Manpower e Randstad, ma anche realtà più piccole. L'indice copre il 40% del mercato interinale elvetico.

