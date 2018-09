Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 12.18 07 settembre 2018 - 12:18

Boris Johnson e sua moglie Marina Wheeler annunciano il divorzio dopo quasi 25 anni di matrimonio.

La conferma è arrivata oggi in un comunicato congiunto della coppia, dopo le rivelazioni del Sun secondo cui l'ex ministro degli Esteri conservatore era stato in effetti messo alla porta dalla moglie (per la terza volta durante la loro relazione, stando ai pettegolezzi) a causa di una relazione extraconiugale.

Nella nota indirizzata all'agenzia Pa attraverso amici di famiglia, Boris e Marina, entrambi 54enni, rivelano di vivere separati già "da diversi mesi" e d'aver deciso di avviare le procedure di divorzio "nel miglior interesse" comune. "Come amici continueremo a sostenere i nostri figli", assicurano peraltro, aggiungendo che nessun altro commento verrà fatto sulla vicenda d'ora in avanti, in nome della loro privacy.

Marina Wheeler, avvocato e amica di famiglia di lunga data dei Johnson, è la madre di 4 dei 5 figli di Boris, che due mesi fa ha divorziato pure dal governo di Theresa May per dissensi sulla linea negoziale sulla Brexit, ritenuta troppo soft.

In precedenza Johnson era stato sposato con Allegra Mostyn-Owen, figlia dello storico britannico William Mostyn-Owen e della scrittrice italiana Gaia Servadio fra il 1987 e il '93, ma anche quell'unione era finita in un naufragio. Se ora riuscisse a scalzare la May come leader Tory e a diventare poi premier, l'ex sindaco di Londra diventerebbe il primo divorziato a prendere possesso di Downing Street.

