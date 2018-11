Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 novembre 2018 22.03 21 novembre 2018 - 22:03

Una "bomba" da 9000 miliardi di dollari pronta a scoppiare minacciando l'economia. È il debito accumulato dalle aziende americane e che inizia a preoccupare in un quadro di aumenti dei tassi di interesse e di un indebolimento dell'economia.

Gli analisti non temono particolari problemi per i prossimi 12 mesi, ma - avvertono - i rischi possono aumentare rapidamente e la situazione deteriorare.

L'allarme è alto per le aziende che hanno un rating poco superiore al livello spazzatura e che, in caso di downgrade, potrebbero trovarsi in difficoltà con il rischio di un effetto domino.

