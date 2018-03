Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 marzo 2018 7.12

Chiusura molto positiva lunedì per la borsa di New York.

Chiusura in netto rialzo per Wall Street con il dileguarsi dei timori per una guerra commerciale. Il Dow Jones ha guadagnato il 2,59% a 24'142,82 punti, il Nasdaq il 3,26% a 7220,54 punti e l'indice S&P500 il 2,72% a 2658,58 punti.

LA borsa di New York ha così messo a segno la miglior giornata dall'agosto 2015, col Dow Jones che ha guadagnato oltre 650 punti, dopo le perdite della scorsa settimana legate alla preoccupazione per i dazi e le tariffe annunciati da Donald Trump e i timori per una guerra commerciale.

