SIX Group non prevede di acquisire borse europee: lo ha dichiarato all'agenzia AWP un portavoce dell'operatore zurighese, smentendo notizie di Bloomberg, secondo cui SIX sarebbe interessata a mettere le mani sulla borsa spagnola, oppure su quella austriaca.

"Siamo molto soddisfatti delle misure di protezione previste dal Consiglio federale" dopo che l'Ue ha rifiutato di prorogare l'equivalenza della borsa svizzera nello scorso giugno. "Non c'è bisogno" che SIX effettui acquisti nel settore delle borse, ha aggiunto il portavoce.

Bloomberg, basandosi su fonti "ben informate", citava come potenziali obiettivi di acquisizione la borsa valori spagnola Bolsas y Mercados Españoles e la sua controparte austriaca Wiener Börse. Secondo l'agenzia, SIX dispone di quasi un miliardo di dollari per procedere ad acquisizioni, dopo la vendita l'anno scorso delle sue attività di pagamento.

n un'intervista con "NZZ am Sonntag", il CEO di SIX Jos Dijsselhof aveva lasciato intendere che la partecipazione detenuta in Worldline, del valore di oltre 3 miliardi di franchi, potrebbe essere ridotta al fine di finanziare acquisizioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line