È un'altra giornata di crollo per la borsa svizzera, che come tutti gli altri mercati continentali soffre per le conseguenze economiche che si prospettano per la crisi del coronavirus. A poco più di due ore dalla chiusura l'indice SMI perde l'8,01% a 7697,24 punti.

Fra i titoli maggiormente sotto pressione Swiss Life (-17%), Credit Suisse (-14%) e LafargeHolcim (-14%). Una certa resistenza viene mostrata solo da Roche (-4%): tutti gli altri valori SMI fanno peggio.

