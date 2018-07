Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 11.38 31 luglio 2018 - 11:38

Dopo un'apertura debole la borsa svizzera si è orientata a un timido rialzo: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9184,98 punti, in progressione dello 0,24% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,09% a 10'914,20 punti.

Gli investitori rimangono prudenti in attesa di conoscere gli ultimi orientamenti della Federal Reserve, che comunicherà domani le sue decisioni, nel giorno in cui il mercato elvetico osserverà una pausa per la Festa nazionale.

Sul fronte interno l'attenzione si concentra su Credit Suisse (+1,42%), che ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese e si muove quindi meglio degli altri due bancari, UBS (+1,08%) e Julius Bär (-0,18%). Nel mercato allargato crolla GAM (-17,51%), che ha annunciato la sospensione di un suo direttore.

Neuer Inhalt Horizontal Line