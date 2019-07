La borsa svizzera sta ampliando i guadagni nel pomeriggio: alle 15.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 9983,77 punti, in progressione dello 0,62% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,67% a 12'095,91 punti.

I mercati europei hanno preso atto con favore dell'elezione di Boris Johnson alla guida del partito conservatore britannico e, di conseguenza, del governo di Londra. Forte interesse stanno inoltre suscitando i numerosi risultati semestrali.

In Svizzera al centro dell'attenzione figura UBS (+2,07%), che ha presentato per il secondo trimestre un utile nettamente superiore alle attese. Sale ancora di più Credit Suisse (+2,31%). Ancora poco ispirata appare Roche (+0,08%) - che ha ceduto a Sanofi i diritti per distribuire negli Stati Uniti il farmaco Tamiflu - mentre stanno prendendo il largo gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,46%) e Nestlé (+0,84%).

