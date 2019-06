Dopo aver aperto in ribasso, la Borsa svizzera è salita in territorio positivo nel corso della mattinata per poi ridiscendere. Poco dopo le 11.30 l'indice dei titoli guida segnava una flessione dello 0,09%, mentre il listino allargato SPI guadagnava lo 0,07%.

A spingere il mercato sono in particolare i bancari e gli assicurativi: UBS guadagna l'1,20%, CS Group l'1,72%, Swiss Re lo 0,51%, Zurich lo 0,53% e Swiss Life lo 0,42%.

Contrastati invece i pesi massimi difensivi: Nestlé sale dello 0,24% dopo aver annunciato che adotterà presto l'etichetta a "semaforo" Nutri-Score, mentre sia Novartis (-1,32%) che Roche (-0,49%) non sostengono il listino.

Sul mercato allargato Panalpina guadagnava lo 0,09%. Stamane il suo concorrente danese DSV ha annunciato che il termine dell'offerta per il rilevamento del gruppo logistico basilese slitta di quindici giorni.

