Inizio di giornata positivo per la Borsa svizzera. In apertura l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,41% a 10'129 punti, quello allargato SPI lo 0,26% a 12'332,7.

La Borsa di Tokyo ha tentato un recupero sul finale di seduta e ha chiuso poco variata, con gli investitori che sono tornati sul mercato approfittando delle basse valutazioni delle azioni, e in seguito al taglio dei tassi di interesse della Fed americana per far fronte all'emergenza coronavirus.

Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,08% a quota 21.100,06. Sul mercato valutario lo yen continua ad apprezzarsi sul dollaro a 107,40, e sull'euro a 119,80.

Ieri sera chiusura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones ha perso il 2,96% a 25.913,41 punti, il Nasdaq ha ceduto il 2,99% a 8.684,09 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,83% a 3.002,97 punti.

Fra i principali listini europei, apertura in crescita per il CAC 40 di Parigi (+0,13%), poco mossa per il Frse Mib di Milano (-0,04%), in calo per il FTSE 100 di Londra (-0,26%) e in decisa crescita per il DAX di Francoforte (+1,18%).

Neuer Inhalt Horizontal Line